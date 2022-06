Francesca Cavallo: “Io donna queer, lotto contro l’invisibilità”

Roma, 16 giu. (askanews) – “Ho un fuoco nel cassetto” (Salani Editori) è il nuovo libro di Francesca Cavallo, alias “bambina ribelle”, co-autrice con Elena Favilli del bestseller “Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli” 1 e 2. “É uscito il fuoco dal cassetto ed è venuta fuori Francesca”. Alla presentazione del libro al Monk a Roma è intervenuto anche l’ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che nel libro è citato in merito a una delle sue primissime imprese.

“Essendo io una donna queer, lesbica, ho lottato tutta la vita con l’invisibilità – spiega la 39enne scrittrice ad askanews –

per cui per quanto mi riguarda uno degli obiettivi di ‘Ho un fuoco nel cassetto’ è sicuramente quello di aiutare più persone a sentirsi visibili e rendendo visibile la mia storia io spero che tante e tanti possano vedersi nella mia storia e costruire un’identità più ricca e più rotonda”.

Imprenditrice, attivista, scrittrice, sempre pronta a rompere gli schemi per essere libera, Cavallo nel libro racconta della sua infanzia in un paesino della provincia di Taranto e del successo ottenuto in California, dove ha fondato un’azienda multimilionaria (Timbuktu Labs) e ha scritto il bestseller tradotto in 48 lingue nel mondo. Una storia personale, fatta anche di tanto lavoro e momenti difficili, che si fa universale.

“Io mi sono sempre mossa cercando di essere il più possibile vicino a me stessa e ho sempre difeso il più possibile l’integrità dei miei progetti – ha spiegato – per me, per come sono fatta io, una cosa che mi dà tanta energia è quella di rimanere vicina alla mia verità”.

Cavallo, che dal 2021 vive a Roma, non si ferma mai e dopo essere uscita dalla prima azienda con l’ex compagna, ne ha fondata un’altra tutta sua (Undercats) e nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo per bambini, “Elfi al quinto piano”.

(IMMAGINI ASKANEWS)

Servizio di

Stefania Cuccato

Montaggio Gualtiero Benatelli