Francesca Chillemi è incinta? Il pancino sospetto immortalato dai paparazzi, che l'hanno pizzicata a Fregene.

Secondo figlio in arrivo per Francesca Chillemi e Stefano Rosso? L’attrice è stata pizzicata al mare con la figlia e il compagno e i fan più accaniti hanno subito notato un pancino sospetto. Che la simpatica azzurra di Che Dio ci aiuti sia incinta?

Francesca Chillemi è incinta?

Il settimanale Grand Hotel ha pizzicato Francesca Chillemi al mare, con il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania, nata cinque anni fa. La famiglia è felice e si gode la tranquillità delle spiagge di Fregene. Secondo i paparazzi, la simpatica Azzurra di Che Dio ci aiuti potrebbe essere incinta. Il motivo? Francesca è stata immortalata mentre si accarezza un pancino sospetto con occhi sognanti.

Francesca Chillemi accarezza il pancino sospetto

Nelle immagini pubblicate da Grand Hotel, Francesca e Stefano appaiono più innamorati che mai.

Non solo, i due si prendono cura con amore anche della piccola Rania. La bimba è ritratta anche mentre mangia un gelato in compagnia di un’amichetta, con lo sguardo sempre vigile della mamma che non la perde d’occhio neanche un secondo. Rosso, invece, si occupa di andare a comprare bottigliette d’acqua e ghiaccioli per le sue principesse. In tutto ciò, i paparazzi fanno notare un pancino sospetto, che la Chillemi accarezza con sguardo sognante.

Chillemi resta in silenzio sulla presunta gravidanza

Al momento, è bene sottolinearlo, né Francesca e né tantomeno Stefano hanno confermato o smentito l’arrivo del secondo figlio. La Chillemi ha appena finito di registrare la fiction Viola come il mare, il cui debutto è fissato per il prossimo autunno, e sta ultimando le riprese della nuova stagione di Che Dio ci aiuti.