Francesca Cipriani: chi è la sorella Elena

Francesca Cipriani ha una sorella maggiore da sempre lontana al mondo dello spettacolo. Tutto quello che c'è da sapere su di lei.

Francesca Cipriani ha confessato di avere una sorella, Elena, con cui avrebbe un rapporto davvero speciale.

Francesca Cipriani: la sorella

Per la prima volta al Grande Fratello Vip 6 Francesca Cipriani ha a lungo parlato di sua sorella Elena, che sarebbe più grande di lei di 8 anni.

A differenza della famosa showgirl, la sorella maggiore lavorerebbe come commercialista e avrebbe sempre vissuto la sua vita restando lontana dal mondo dei riflettori. A quanto pare sarebbe madre di due bambini, gli adorati nipoti di Francesca Cipriani. Di lei non si sa molto al di là di questo e sembra che la sorella di Francesca Cipriani preferisca preservare la sua privacy anche sui social (dove infatti i suoi profili sarebbero privati).

Francesca Cipriani: la vita privata

Al Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha ricevuto la fatidica proposta di nozze dal fidanzato, Alessandro Rossi, con cui sembra che convolerà a nozze nel 2022.

“Questi tre mesi sono stati difficili, perché siamo abituati a stare sempre insieme. L’amore è aumentato e tu mi manchi tanto. Fuori di qui la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, mi domanda selfie: mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un’emozione frivola.

Quello che ti voglio dire per me la felicità è quando tu mi dai una carezza, un abbraccio, mi fai una scenata di gelosia. Quelle piccole mi danno la felicità vera. La felicità che mi dai tu non ci sono soldi né televisione che me la possa dare. Io sono molto innamorato di te e stasera voglio dirti che senza di te non riesco a stare. Ti amo. Voglio stare con te nella mia vita.

Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Io sono felice solo con te, quando mangiamo, quando facciamo le passeggiate, quando torno dal lavoro”, gli aveva detto Alessandro Rossi chiedendole di sposarlo.

Francesca Cipriani: le novità

Per la showgirl il 2022 si preannuncia ricco di novità e tra i fan del reality show c’è già chi si chiede se presto lei e Alessandro Rossi avranno anche un figlio insieme. Per il momento sulla questione i due non si sono sbilanciati e i fan del reality show sono impazienti di saperne presto di più.