Francesca Cipriani commenta l’Isola dei Famosi e rivela: “Mi vogliono a Supervivientes”

Chiamata a commentare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha rivelato di essere stata contattata per Supervivientes

Francesca Cipriani è stata senza dubbio una delle presenze più iconiche dell’Isola dei Famosi. Tra l’indimenticabile lancio dall’elicottero, le mitiche litigate con Cecilia Capriotti e l’incidente con il Divino Otelma, l’ex gieffina non si è fatta mancare nulla. Proprio in una recente intervista, la showgirl è tornata a commentare l’attuale edizione del reality di Canale 5, non lesinando critiche per tutti i concorrenti, nessuno escluso.

Il tuffo dall’elicottero di Francesca Cipriani#isola

pic.twitter.com/OrIF84ij5j — isola out of context (@oocisola) March 15, 2021

“Sono tutti spenti, non mi piace. Vedo poca carica, poco entusiasmo. Serve una scossa forte. Non ho nemmeno un concorrente preferito. Sono onesta, non mi fa impazzire nessuno. […] Li vedo tutti mosci, un po’ un gran piattume.

Io avrei scelto nel cast gente un po’ più particolare”. L’ex naufraga ha peraltro confermato che per ora non tornerebbe in Honduras, almeno non nei panni di concorrente.

Francesca Cipriani ha peraltro svelato di essere stata contattata per la nuova edizione di Supervivientes, versione spagnola della trasmissione nostrana. “Mi hanno chiamata per fare la versione spagnola, ma al momento è un no. Come inviata oppure altri ruoli sì, ma come naufraga a non mangiare proprio no.

Non voglio soffrire come un cane, sarà la situazione del Covid e del lockdown…”. Precisando infatti di amare i reality, per lei l’esperienza da naufraga è stata troppo difficile per poterla rivivere.