Francesca Cipriani: i cambiamenti della showgirl dal primo Grande Fratello a oggi

Francesca Cipriani è enormemente cambiata rispetto al suo primo Grande Fratello del 2006: le foto del prima e dopo della bombastica showgirl

Dal 2006 a oggi di acqua ne è passata sotto i ponti. Dopo il suo debutto in tv proprio in quell’anno, Francesca Cipriani è oggi tornata da protagonista del Grande Fratello Vip 6, consacrata ormai come una vera e propria celebrità nazional-popolare.

Come sappiamo, nel corso di questi 15 anni l’ex Pupa si è sottoposta a numerosi interventi estetici, che ne hanno sensibilmente modificato i connotati. Ecco dunque che sul web sono spuntate alcune foto che la ritraggono ai tempi del suo primo Grande Fratello nell’edizione non ancora dedicata ai Vipponi.

Francesca Cipriani quando partecipò al gf nel 2006 aveva la faccia più simpatica 🤔#gfvip pic.twitter.com/2hWK3sOr8k — Dicolamia (@LaylaBirdy77) October 4, 2021

Francesca Cipriani: le foto degli esordi in tv

Nel 2006 Francesca Cipriani aveva 22 anni e grazie alla sua esuberanza si era subito fatta apprezzare dal pubblico. Da allora ha ricevuto molte opportunità lavorative, tra cui quelle di inviata e opinionista di Domenica Cinque, la vittoria a La Pupa e il Secchione, nonché la partecipazione ad alcune serie tv, come Piloti, Medici miei e Fratelli Benvenuti

Grande Fratello 6 (2006): le richieste di Francesca Cipriani alla produzione pic.twitter.com/xDxfqA2AJ9 — reality out of context™ (@TRASHPERSON18) July 28, 2020

Francesca Cipriani è dunque oggi tornata alle origini, accettando l’invito di Alfonso Signorini a prender parte alla sesta edizione Grande Fratello Vip. Anche in questo frangente non manca di far parlare di sé, com’è accaduto nell’ultima diretta su Canale 5 quando ha ricevuto una sorpresa da parte del fidanzato.