Francesca Cipriani, il fidanzato sarà concorrente del GF Vip? L’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente il fidanzato di Francesca Cipriani varcherà la soglia del GF Vip 6 in qualità di concorrente.

Francesca Cipriani: il fidanzato al GF Vip

Per la gioia di Francesca Cipriani il prossimo concorrente a entrare nella casa del GF Vip 6 potrebbe essere il suo fidanzato, Alessandro Rossi.

L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che lui era stato ospite a sorpresa del programma e la showgirl aveva manifestato il suo desiderio di poterlo finalmente riabbracciare dopo circa un mese di lontananza. Insieme a Alessandro Rossi – imprenditore edile originario di Cesenatico – sarebbe previsto anche l’ingresso di Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo che, di recente, è stata avvistata in compagnia di Carlos Maria Corona (figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona).

L’indiscrezione riguardante la sua partecipazione al programma è stata messa in circolazione dalla concorrente del GF Vip Sophie Codegoni, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Francesca Cipriani: l’amore

Da mesi a questa parte Francesca Cipriani sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Rossi. I due si sono conosciuti grazie ad amici comuni e tra loro sarebbe scoccato un vero e proprio colpo di fulmine.

“Ci siamo piaciuti subito e tempo due settimane ho accettato il suo invito a cena”, ha raccontato la Cipriani prima di entrare nella casa del GF Vip, e ancora: “ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, piadine: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra”.

Francesca Cipriani: chi è Alessandro Rossi

Originario di Cesenatico, Alessandro Rossi è un imprenditore edile e non ha mai avuto a che fare con il mondo dei riflettori.

Durante la sorpresa da lui fatta alla fidanzata al reality show di Alfonso Signorini ha confessato di essere più innamorato che mai.

“Io ho sentito una registrazione in cui parlavi con Manuel, ti ho vista giù di morale ma devi stare tranquilla perché io ti amo da morire e per me sei la migliore del mondo. Io ti penso sempre, sei la mia anima gemella e mi manchi tanto, per me sei la migliore del mondo anche se hai fatto un po’ la biricchina”, ha dichiarato Alessandro Rossi a Francesca Cipriani quando ha avuto modo di vederla al GF Vip.