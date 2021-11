Francesca Cipriani, il racconto della madre: “È stata bullizzata, ha sofferto per la lontananza dal padre”

La madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, ha raccontato alcuni dei momenti più difficili che hanno caratterizzato il passato della figlia.

La madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla figlia, svelando alcuni retroscena del suo passato.

Francesca Cipriani, il racconto della madre: “Da piccola, è stata bullizzata”

Nella giornata di giovedì 11 novembre, è stata pubblicata un’intervista rilasciata a Novella 2000 da Rita De Michele, madre dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani.

La donna, rispondendo alle domande del giornalista Armando Sanchez, ha rivelato alcuni aspetti legati al passato della figlia, spiegando: “Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo. Ciò che fa adesso, pur sembrando bislacco e fuori dal comune, è un riscatto”.

Il passato di Francesca Cipriani, quindi, è stato particolarmente travagliato e costellato da situazioni dolorose che, tuttavia, la donna è riuscita a superare con l’ottimismo che la contraddistingue.

Francesca Cipriani, il racconto della madre: “Ha sofferto per la separazione tra me e il padre”

Nel corso dell’intervista, Rita De Michele si è anche soffermata sul frequente ricorso alla chirurgia estetica ostentato dalla figlia, spiegando: “Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale.

Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.

Francesca Cipriani, il racconto della madre: la malformazione al seno

Per quanto riguarda l’assenza del padre nella vita della gieffina, la madre di Francesca Cipriani ha spiegato come la separazione dal marito abbia influito sulla figlia, accrescendo la mancanza provata verso la presenza di una stabile figura paterna.

A questo proposito, Rita De Michele ha ammesso: “La mancanza della figura paterna per lei è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro. Mi auguro che la storia duri: è un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza, è perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Suo padre le ha impartito un’educazione molto rigida e qualche volta volava anche uno scappellotto.

Mia figlia è stata sempre una ragazza sensibile e adesso sta superando questi traumi piano piano”.

Francesca Cipriani, la madre Rita De Michele sui concorrenti del GF Vip

Infine, la mamma di Francesca Cipriani ha voluto esprimere alcune opinioni sui concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dichiarando: “Aldo Montano è davvero un signore educato e rispettoso. Un campione sportivo e si vede, perché riesce sempre a mettere tutti d’accordo. Chi invece non mi piace è Soleil Sorge, perché è irrispettosa nei confronti degli altri compagni. Anche quando ha fatto quell’esternazione infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi e poi di notte, io guardo ventiquattr’ore su ventiquattro la diretta, parla sempre in inglese, pronunciando tantissime parolacce. Questo è assurdo, come quando ha chiamato ‘bitch’ Raffaella in prima serata, consapevole che la figlia Pia, che capisce l’inglese, ci sarebbe rimasta male. Da mamma non posso accettare queste cose – e ha aggiunto –. Inoltre,sono rimasta un po’ delusa da Katia Ricciarelli, che è una grande artista e dovrebbe essere più coerente e meno pettegola con il resto del gruppo. Anche sul fidanzato di Francesca ha avuto da ridire quando lo ha visto nella clip mentre guidava il camion. Ma stiamo scherzando?!”.