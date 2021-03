Dopo l’ultimo intervento di chirurgia estetica, Francesca Cipriani ha dovuto affrontare delle complicanze mediche a causa dell’insorgere della setticemia.

Lo scorso 11 marzo 2021, Francesca Cipriani si è sottoposta a un ennesimo intervento di chirurgia estetica, destinato a modificare l’aspetto della zona vita e dei glutei. Tuttavia, pare che l’operazione abbia comportato alcuni rischi per lasalute della 36enne.

Francesca Cipriani, pericolo setticemia dopo l’intervento estetico

La showgirl Francesca Cipriani si è sottoposta a una liposcultura, combinata con elementi tipici della liposuzione, al fine di ottenere un nuovo aspetto che l’avrebbe trasformata “in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian”.

Nelle ultime settimane, quindi, la 36enne aveva deciso di mostrarsi durante la sua permanenza in clinica e di informare i suoi followers circa tutti i dettagli inerenti all’intervento di chirurgia estetica. Poco dopo l’operazione, però, la showgirl è stata vittima di complicanze mediche, andando in setticemia o sepsi.

La sindrome, che si sviluppa in seguito a una violenta risposta infiammatoria sistemica a seguito del rilevamento di microrganismi patogeni entrati nel sangue, ha colpito uno degli occhi della donna, compromettendone seriamente lo stato di salute.

Dismorfia e partecipazione a “Live – Non è la d’Urso”

In tempi recenti, Francesca Cipriani aveva pubblicamente manifestato la propria volontà di impegnarsi nel ridurre gli innumerevoli interventi chirurgici di natura estetica ai quali si è ripetutamente sottoposta nel corso degli anni.

Nonostante le buone intenzioni palesate, la donna non ha in realtà rinunciato a ricorrere a vari ritocchi per modellare il suo aspetto. Alle varie operazioni al viso o al seno, nel periodo natalizio, la Cipriani ha eseguito un needling ossia una tecnica di bio-rimodellamento meccanico ideata per stimolare il ringiovanimento dell’epidermide ed eliminare gli inestetismi cutaneo. In ultimo, poi, ha scelto di eseguire la liposcultura.

L’atteggiamento esibito dalla 36enne è stato da molti riconosciuto come un caso di Dismorfia, temine che indica la particolare condizione psicologica dei pazienti ossessionati dalle imperfezioni, impercettibili o inesistenti, del proprio aspetto esteriore scegliendo di ricorrere frequentemente all’aiuto della chirurgia estetica.

Intanto, Francesca Cipriani ha comunicato che sarà ospite di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso, durante la puntata prevista per domenica 28 marzo. In questa occasione, dinanzi alle telecamere, la showgirl avrà modo di raccontare a tutti gli spettatori l’esperienza vissuta durante il suo ricovero in clinica pre e post intervento.