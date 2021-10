Francesca Cipriani: un dentista entra nella casa del GF VIP per ripararle un dente

Un dentista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per prendersi cura di Francesca Cipriani.

Un dentista è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per riparare un dente a Francesca Cipriani. Il retroscena è stato svelato da Gabriele Parpiglia. Francesca è una delle protagonista assolute del GF VIP edizione 2021. La giovane ha animato l’atmosfera della Casa grazie al suo modo di fare e al suo carattere effervescente.

Tuttavia, di recente, la donna ha perso un dente che è andato a finire nel tiramisù di Nicola Pisu. Alla fine Nicola ha accidentalmente ingoiato il dente di Francesca!

Francesca Cipriani: il dente caduto

Come fa notare Day Italia News 24, molti telespettatori nutrono ancora dubbi circa il controverso episodio che ha avuto come protagonisti Francesca Cipriani e Nicola Pisu. La vicenda ha comunque suscitato numerose reazioni da parte degli utenti sul web.

Su una cosa però ci sono pochi dubbi: a Francesca è caduto un dente e Nicola lo ha mangiato per errore assieme al tiramisù.

Francesca Cipriani a Nicola: “L’hai ingoiato?”

Dopo la perdita del dente Francesca, rivolgendosi a Nicola, ha detto: “Nico ma hai mangiato il mio dente? Oddio no, ma era il mio davvero, ma sul serio l’hai ingoiato? Adesso dove l’hai sputato? Mi serve, devo farmelo riattaccare ragazzi”.

Francesca Cipriani: un dentista corre in suo aiuto

Alla fine un dentista è entrato nella casa per venire in aiuto a Francesca Cipriani. A svelarlo Gabriele Parpiglia a Casa Chi, precisando come il medico è entrato due volte nella casa per risolvere il problema dell’ex Pupa.