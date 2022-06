Francesca De André vittima di violenze, il padre Cristiano: “Metta la testa a posto”

Cristiano De André ha rotto il silenzio su quanto accaduto a sua figlia Francesca, che ha denunciato di esser stata vittima di violenze.

Cristiano De André: la figlia Francesca vittima di violenze

Cristiano De André ha commentato quanto accaduto recentemente a sua figlia Francesca, che ha pubblicamente denunciato di esser stata vittima di più episodi di violenza da parte del suo ex fidanzato. Padre e figlia non hanno buoni rapporti da anni e il figlio di Fabrizio De André, anche questa volta, ha preso le distanze da quanto ha fatto sua figlia a seguito dell’accaduto (ossia denunciare pubblicamente i fatti, mostrando i suoi lividi e raccontando cosa le fosse successo nel dettaglio).

“È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”, ha dichiarato Cristiano De André, che in passato ha anche litigato in diretta tv con sua figlia.

La lite tra i due

Non sono chiari i motivi della lite tra Francesca e suo padre, Cristiano De André, ma durante la sua partecipazione al GF Vip la ragazza ha più volte gettato pesanti accuse contro il genitore. “Ha picchiato donne, ha fatto incidenti perché non era lucido. Comoda la vita lui può parlare a me mi diffida, ci si vede in tribunale”, ha dichiarato Francesca, che avrebbe anche denunciato suo padre per diffamazione.