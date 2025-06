Francesca Fagnani interroga Massimo Bossetti sul caso Yara Gambirasio

Francesca Fagnani si è recata in carcere per un’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. L’appuntamento è avvenuto nell’ambito di “Belve Crime”, un programma di Rai Due che si occupa di crimine e giustizia. Le anticipazioni mostrano la giornalista confrontarsi frontalmente con il muratore di Mapello, che continua a proclamarsi innocente nonostante le evidenze contro di lui.

Il caso Yara: un omicidio che ha scosso l’Italia

Yara Gambirasio scomparve il 26 novembre 2010 nella provincia di Bergamo. La sua storia ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, culminando con il ritrovamento del suo corpo il 26 febbraio 2011. Bossetti, arrestato dopo un attento esame del Dna su 25.700 persone, è diventato il principale sospettato. “Il suo Dna è stato trovato sugli slip e sui leggings di Yara”, ha ricordato la Fagnani, sottolineando un elemento cruciale del caso.

L’intervista: tensione palpabile

Durante il faccia a faccia, Bossetti ha tentato di difendersi, affermando di essere vittima di un errore giudiziario. “Tutto assurdo, anomalo e incompreso” ha dichiarato, mentre la Fagnani non ha esitato a mettere in discussione le sue affermazioni. “Ma non per la legge e la scienza”, ha risposto la giornalista, evidenziando che i giudici avevano già chiuso il caso con una condanna definitiva.

Le domande che scottano

“Il Dna nucleare cosa evidenzia?” si è chiesto Bossetti, visibilmente in difficoltà. La Fagnani ha immediatamente colto l’occasione per incalzarlo: “Evidenzia in modo univoco l’identità di una persona”. Le sue asserzioni sembrano allontanarsi dalla realtà scientifica, mentre la conduttrice continua a sottolineare la forza delle prove presentate contro di lui.

Una difesa vacillante

“Il Dna nucleare che si dovrebbe disperdere dopo poche settimane era invece ancora presente…” ha tentato di dire Bossetti, ma la Fagnani ha ribattuto: “E neanche poco, il suo”. Ogni tentativo di giustificazione da parte di Bossetti appare sempre più fragile, mentre il peso delle prove lo schiaccia.

Un omicidio che ha segnato un’epoca

L’omicidio di Yara Gambirasio è stato uno dei casi più discussi della storia recente italiana. Nonostante il primo arresto di un sospettato, il caso si è rivelato complesso e straziante. La svolta è arrivata solo dopo un’indagine approfondita che ha portato all’arresto di Bossetti e alla sua condanna definitiva nel 2018.

Il futuro di Bossetti

Fagnani ha chiuso l’intervista con una domanda che ha lasciato il segno: “Il suo Dna come ci è finito sugli slip di Chiara?”. La risposta di Bossetti, “Lo vorrei capire anche io”, ha destato incredulità. La vicenda rimane aperta, con molte domande senza risposta e una società che continua a interrogarsi sulle verità nascoste dietro a questa tragica storia.