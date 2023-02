Francesca Fagnani: "Io e Mentana? Una lotta continua"

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve e co-conduttice alla seconda serata di Sanremo 2023, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con il suo compagno, Enrico Mentana.

Francesca Fagnani: il rapporto con Mentana

Da ormai moltissimi anni Francesca Fagnani è legata a Enrico Mentana, con cui ha trovato la vera serenità. Per il celebre giornalista la relazione con la collega è giunta a seguito dalla fine del suo primo matrimonio e dalla nascita dei suoi quattro figli.

Francesca Fagnani non ha nascosto che, la sua relazione con il giornalista, avrebbe vissuto numerosi alti e bassi: “Detesto anche solo l’idea di acchiappare un like grazie all’immagine del mio compagno.

In amore sono comunque capace di gesti molto romantici”, ha affermato e, in riferimento al suo ego e a quello del compagno avrebbe detto: “È lotta continua”.

Francesca Fagnani ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua relazione con Mentana e sulla sua vita sentimentale. In merito al tema della maternità la giornalista ha affermato: “Per quanto riguarda i figli, se arrivano sono un dono della vita. Ma non credo che la felicità e la realizzazione passino necessariamente da loro”.

In tanti non vedono l’ora di sapere come se la caverà la Fagnani sul palco dell’Ariston e lei stessa ha anticipato sul suo monologo: “Siccome ho vissuto gioie e dolori simili a tutti, non mi sento simbolo di qualcosa e quindi non penso che valga la pensa di parlare di me. Ma sono molto felice di portare un tema che mi è caro, su cui ho lavorato nel corso degli anni.

Mi sento privilegiata non solo per la possibilità di salire sul palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, e mi è stato consentito di scegliere un mestiere che amo. Il tema del mio monologo sarà la scuola, centrale nelle aree più fragili del paese, riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando”.