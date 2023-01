Francesca Fagnani (non) parla del cachet a Sanremo

Questa settimana la conduttrice di “Belve”, Francesca Fagnani ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, nella quale giustamente ha parlato del Festival di Sanremo, che la vede quest’anno come una delle co-conduttrici di Amadeus per una puntata.

LEGGI ANCHE:Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una nuova coppia?

Quant’è il cachet della Fagnani per Sanremo? La conduttrice glissa: “Che brutto parlare di soldi”

Quando si era saputo della prima co-conduttrice per due serate, Chiara Ferragni, subito si era parlato della cachet che l’influencer avrebbe guadagnato: 100 mila euro che la donna più famosa d’Italia ha dichiarato di voler devolvere interamente in beneficenza. Il Messaggero ha dunque chiesto alla giornalista Francesca Fagnani, co-conduttrice per una serata, a quanto ammonti il suo di cachet, ma la “belva” ha furbescamento schivato la domanda: “Che brutto parlare di soldi al Festival sarei andata anche gratis“.

LEGGI ANCHE: Il duro scontro tra Celentano e Todaro riguardante Mattia ad Amici 22

Ed ecco come la Fagnani ha saputo la bella notizia dell’invito di Amadeus: “L’idea della co-conduzione di Sanremo è nata due giorni prima che Amadeus mi annunciasse da Fiorello. Lui mi ha scritto un messaggio chiedendomi se potevamo sentirci. Io ho pensato subito a Sanremo, ma per un po’ ho temuto che mi cercasse per I Soliti Ignoti.

Quando mi ha detto tutto, ho accettato al volo. […] Non credo che Sanremo mi cambierà la vita. Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre”.

Ma cosa farà la Fagnani a Sanremo? La risposta è semplice: sé stessa: “Sarò al servizio del Festival. Ancora non ci sono state riunioni, penso che si punterà sulla spontaneità. Le battute saranno le mie. Vivrò l’esperienza. Niente canti e balli per me però, sono stonata e non so muovermi“.