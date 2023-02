Francesca Fagnani sbarca in prima serata: "Belve crescono"

Roma, 20 feb. (askanews) – Dopo il successo delle passate edizioni, soprattutto dell’ultima, esplosa anche come fenomeno virale sui social, dal 21 febbraio su Rai2 torna “Belve” ideato e condotto da Francesca Fagnani, promosso in prima serata, ogni martedì. Nuovo studio, la pantera come immagine, nuovo orario, ma stesse interviste pungenti e senza filtri per gli ospiti pronti a svelare anche loro aspetti meno noti al pubblico; nella prima puntata ci saranno il presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara, Anna Oxa e Naike Rivelli.

Ma ci sono altre novità, come dei momenti comici.

Francesca Fagnani: “Il racconto si fa più corale, a punteggiare il programma tra un’intervista e un’altra ci saranno personaggi inediti, delle ragazze talentuosissime che ho scoperto sul web”.

Come Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, famose per le parodie sulla loro pagina Instagram “Eterobasiche” e Cristina Di Tella, star di TikTok. “Ci saranno più interviste, insomma Belve crescono” ha spiegato.

Interviste senza sconti a cui non tutti sono pronti. Ma come sceglie le sue “Belve”? “Non mi fermo al primo no. Devono essere giusti e identitari rispetto al titolo, quindi avere un vissuto fuori dal comune, straordinario, oppure un carattere molto forte, determinato”.

E sull’esperienza a Sanremo racconta: “Mi ha arricchito, un carico di emozione molto forte e che mi dà tanta adrenalina in più”.