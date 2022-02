Francesca Ferragni avrà un figlio maschio o una femmina? La confessione

Francesca Ferragni ha svelato via social se avrà un figlio maschio o una femmina.

Francesca Ferragni sarà presto mamma per la prima volta e, attraverso i social, lei e il fidanzato Riccardo Nicoletti hanno deciso di svelare se avranno un figlio maschio o una femminuccia.

Francesca Ferragni: il figlio

Francesca Ferragni è in attesa di un bebè e, attraverso un tenero post via social, ha deciso di svelare il sesso del suo primo figlio che, a quanto pare, sarà un maschietto: “ma il cielo è sempre più blu, e anche tu”, ha scritto la dentista postando un’immagine in cui è ritratta in compagnia del fidanzato Riccardo Nicoletti, più felice che mai dell’arrivo del suo primo figlio.

Le sorelle

Anche Chiara Ferragni e la sorella Valentina hanno commentato con dei teneri messaggi l’annucio fatto dalla sorella Francesca, che le renderà presto zie. “Ciao amore”, ha scritto la più piccola delle sorelle Ferragni, mentre la celebre imprenditrice digitale sposata con Fedez ha scritto: “Ti aspettiamo amore”. Marina Di Guardo, la madre di Francesca che sarà presto nonna per la terza volta, ha commentato il messaggio di sua figlia scrivendo: “Amore stupendo, non vedo l’ora”.

La gravidanza di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni e il fidanzato Ricky Nicoletti stanno insieme da oltre 10 anni e hanno deciso di annunciare l’arrivo del loro primo figlio con un tenero messaggio via social. “Non solo panettoni”, aveva scritto sui social mostrando il suo pancino alla 14esima settimana di gravidanza. Chiara Ferragni aveva commentato la notizia senza nascondere la sua enorme gioia: “Congratulazioni alla mia sorellina Francesca e a Riccardo per l’annuncio del loro primo bambino: sarò zia per la prima volta e Leo e Vittoria stanno per avere un cuginetto più piccolo”, aveva detto la moglie di Fedez ai fan dei social, che subito si sono riservati sui canali di Francesca per farle gli auguri ed esprimerle la loro enorme gioia.