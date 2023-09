Francesca Ferragni convola a nozze con Riccardo Nicoletti: le foto sui social

Anche per Francesca Ferragni è arrivato il giorno più bello. Nella giornata di sabato 9 settembre, la sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, è convolata a nozze con Riccardo Nicoletti. Il matrimonio è stato celebrato al castello di Rivalta, in provincia di Piacenza.

Francesca Ferragni si sposa: le nozze da sogno al castello di Rivalta

Le nozze di Francesca Ferragni e del suo fresco sposo Riccardo Nicoletti sono state immortalate in due scatti che la stessa Ferragni ha condiviso sul suo profilo social. Ad accompagnare le immagini la semplice scritta: “9 settembre 2023”. Nella prima foto la coppia di sposi appare con il figlio Edoardo e il cane Gabriella, mentre nel secondo scatto Francesca è da sola, davanti alla porta del castello e a fare da sfondo due ampie distese di fiori gialli. Stando a quanto riporta Tgcom 24, dietro l’organizzazione della cerimonia c’è la Wedding Planner Ilaria Badalotti, mentre a realizzare la torta nuziale è stato il pasticciere Roberto Ramperti.

I preparativi delle nozze

Francesca Ferragni aveva ricevuto la proposta di matrimonio in un giorno molto speciale ossia il 33esimo compleanno. A Mykonos si era tenuto l’addio al nubilato e ad accompagnarla c’erano le due sorelle Chiara e Valentina oltre che gli amici della neosposa. La sorella Chiara ha dedicato dei dolci pensieri alla sorella attraverso alcune Instagram stories. Già nella sera dell’8 settembre l’influencer aveva scritto: “Per niente emotiva la sera prima”. In un post Chiara Ferragni è apparsa in jeans e reggiseno e ha scritto in inglese: “Il giorno del matrimonio. È tempo di prepararsi”.