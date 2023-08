Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti in discoteca a Ibiza: piovono critiche

Francesca Ferragni e il futuro marito Riccardo Nicoletti sono finiti al centro delle polemiche. I due si sono immortalati all’interno di una discoteca di Ibiza e gli haters non gli hanno risparmiato critiche infuocate.

Francesca Ferragni e Riccardo in discoteca a Ibiza

Tra qualche settimana, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti diventeranno marito e moglie. I due si sposeranno il prossimo 9 settembre nel Castello di Rivalta di Gazzola, location magnifica situata in provincia di Piacenza. E’ proprio per definire uno dei tanti dettagli delle nozze che i due si sono recati in una rinomata discoteca di Ibiza. Le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Francesca e Riccardo in discoteca a Ibiza per organizzare le nozze

“Selezionando i dj per il nostro matrimonio. Amazing show“, ha scritto Francesca a didascalia di una foto che la ritrae con Riccardo presso la discoteca dell’Ushuaia Beach Hotel di Ibiza. A quanto pare, la Ferragni e il futuro marito hanno deciso di ingaggiare un dj per le nozze e quale posto migliore di Ibiza per sceglierlo?

Le critiche a Francesca Ferragni e Riccardo

Le critiche a Francesca Ferragni e Riccardo sono arrivate soprattutto per la didascalia alla foto che li ritrae in discoteca. In molti, infatti, hanno giudicato too much la scelta di selezionare un dj all’interno del rinomato locale di Ibiza. Tra i tanti commenti si legge: “Anche questi due, che sembravano essere i più normali, sono diventati due rimbambiti“, oppure “Scrocconi. Uno schiaffo alla miseria per chi ha problemi a sopravvivere“, o ancora “Noi comuni mortali dobbiamo prenotarli almeno 6 mesi prima“.