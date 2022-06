Francesca Ferragni condivide le prime foto di Edoardo: il bimbo, a poche ore dalla nascita, ha già il suo stile.

Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono diventati genitori. Il piccolo Edoardo è venuto alla luce il 21 giugno 2022 e, a poche ore da parto, ha già il suo stile. Il primo look del bambino piace ai fan.

Francesca Ferragni: le prime foto di Edoardo

“Non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi“, ha scritto Francesca Ferragni su Instagram per annunciare di essere diventata mamma. Il piccolo Edoardo, primo frutto dell’amore che la lega al compagno Riccardo Nicoletti, è venuto alla luce il 21 giugno 2022 a Milano. Il parto è andato bene e sia la madre che l bimbo godono di ottima salute. Dopo l’annuncio di rito, Francesca ha mostrato ai fan le prime foto di Edoardo.

I primi look di Edoardo Ferragni Nicoletti

Sia la Ferragni che il neo papà Riccardo hanno condiviso su Instagram le prime fotografie di Edoardo. Il bimbo è stato immortalato tra le loro braccia appena nato e poi in culla, mentre dorme tranquillo. Francesca, però, non può fare a meno di riempirlo di baci, ancora incredula davanti al miracolo della vita. Per i primi scatti social, la sorella di Chiara ha scelto una tutina bellissima, firmata Petit Bateau.

La prima tutina di Edoardo è low cost

Il primo vestitino di Edoardo, a differenza di quelli sfoggiati dai cuginetti Leone e Vittoria, è low cost. Il modello, un pagliacetto di cotone biologico a maniche lunghe, è decorato con pois grigi. Sul sito di Petit Bateau, la tutina è in vendita a soli 25 euro.