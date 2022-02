Francesca Ferragni mostra il pancione a 23 settimane di gravidanza: la foto emoziona i fan.

Francesca Ferragni ha mostrato ai fan il suo pancione a 23 settimane di gravidanza. La sorella della celebre Chiara aspetta il primo figlio dal compagno Riccardo Nicoletti, di professione musicista.

Francesca Ferragni: il pancione a 23 settimane di gravidanza

Dopo aver vissuto la gioia di diventare zia per ben due volte, Francesca Ferragni sta per diventare mamma del primo figlio.

Lo scorso dicembre ha annunciato la gravidanza e poi, come vuole la tradizione di famiglia, ha inizato a postare sui social le foto del suo pancione che cresce. Anche se Francesca ha scelto di non seguire la professione di influencer come le sorelle Chiara e Valentina, la sua bacheca Instagram è quasi identica a quelle delle familiari. E’ proprio su IG che la Ferragni ha annunciato ai fan di essere entrata nella 23esima settimana di gestazione.

La famiglia Ferragni si allarga

“Buongiorno. 23esima settimana di gravidanza“, ha scritto Francesca a didascalia di uno scatto che la ritrae a Courmayer. La 33enne si sta godendo una vacanza in montagna in compagnia del compagno Riccardo e ne ha approfittato per farsi immortalare con il pancione. Tra i tanti commenti al post, ovviamente, non potevano mancare quelli delle sorelle Ferragni. Chiara ha scritto “Bellissima“, mentre Valentina ha esclamato “Amore“. Mamma Marina Di Guardo, che diventerà nonna per la terza volta, ha commentato: “Bellissimo, amore mio“.

Fiocco celeste per Francesca Ferragni

Qualche giorno fa, la Ferragni ha rivelato ai fan il sesso del primogenito. Ha dichiarato:

“Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”.

La famiglia Ferragni ha già visto l’arrivo di due bambini, che ad oggi sono vere e proprie star dei social.

Stiamo parlando di Leone e Vittoria, figli di Chiara e Fedez. Anche il figlio di Francesca e Riccardo diventerà un personaggio del mondo virtuale? Di certo, la concorrenza dei cuginetti è spietata.