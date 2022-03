Francesca Ferragni mostra l’ecografia del suo futuro bebè: “Ciao amore”

Francesca Ferragni ha mostrato via social la prima ecografia del suo bebè.

Francesca Ferragni ha condiviso via social l’ecografia di quello che sarà il suo primo bebè e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Francesca Ferragni: l’ecografia

Come sua sorella Chiara Ferragni anche Francesca – sorella minore dell’influencer – sta aggiornando i fan sull’avanzamento della sua gravidanza e sulle ultime novità riguardanti il suo bebè in arrivo.

La dentista nelle ultime ore ha postato sui social una foto con l’ecografia del figlio e ha scritto nella didascalia all’immagine: “Ciao amore”. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno riempito di messaggi d’affetto i commenti all’immagine e non vedono l’ora di sapere come si chiamerà il suo bambino.

Francesca Ferragni: l’amore

Da sempre molto riservata rispetto alle altre due sorelle, Chiara e Valentina, Francesca Ferragni è legata al musicista Riccardo Nicoletti.

I due stanno insieme già da diversi anni e sui social hanno annunciato ai fan l’arrivo del loro primo figlio e l’acquisto della loro nuova casa.

Anche Chiara Ferragni si è unita alla gioia della coppia e, attraverso i social, ha espresso la sua gioia per l’arrivo di quello che sarà il suo primo nipotino (e cugino di Leone e Vittoria Lucia Ferragni). Il piccolo – il cui nome resta top secret – dovrebbe nascere alla fine della primavera 2021 e i fan sono impazienti di saperne di più.

“Siamo molto contenti di avervi dato questa grande notizia. Ci siamo tolti un peso perché finalmente non dobbiamo più giustificare perché non bevo, non scio, non mangio certe cose. Adesso lo sapete tutti”, ha dichiarato Francesca annunciando la gravidanza.