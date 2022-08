Francesca Manzini, l’incredibile dimagrimento: “Ho voluto guarire”

Dopo aver sofferto di disturbi alimentari, Francesca Manzini sembra aver ritrovato finalmente la serenità.

Francesca Manzini ha mostrato ai fan le immagini del suo incredibile dimagrimento e ha svelato alcuni retroscena.

Francesca Manzini dimagrita

Francesca Manzini è incredibilemnte dimagrita e lei stessa ha voluto parlare del suo cambiamento fisico ai fan attraverso i social: “Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto, sono voluta guarire, ho abbandonato la zona comfort su cui mi ero adagiata per anni, ho voluto sentirmi e mi sto amando, è bellissimo, fatelo e non ascoltate nessuno se non voi stessi, chi vi ama e chi vi cura.

Ho perduto 14kg e devo ancora fare tanta strada per raggiungere l’equilibrio fisico non lo stereotipo acchiappalike”, ha dichiarato nelle sue stories la conduttrice, che in passato non aveva fatto segreto di soffrire di disturbi alimentari.

La vita privata

Dopo alcune storie d’amore finite male, Francesca Manzini ha ritrovato la serenità accanto al barbiere (sosia di Johnny Depp) Marco Scimia Vaia. I due sembrano essere più felici ed uniti che mai e in tanti si chiedono se la storia d’amore tra i due sia destinata a durare.

“La grande paura me l’ha tolta il mio Marco, perchèera quella di avere sempre tutto sotto controllo.Non mi sono mai goduta niente davvero e con lui godo il tempo”, ha confessato l’imitatrice e conduttrice tv.