Francesca Manzini vittima di violenza: “Il mio ex fidanzato mi picchiava”

Francesca Manzini vittima di violenza: un ex fidanzato la picchiava "tantissimo".

Francesca Manzini ha confessato di essere stata vittima di violenza. Un suo ex fidanzato la picchiava “tantissimo” e la tradiva. Era quasi riuscito ad annientarla, ma lei ha trovato la forza di reagire ed è rinata.

Francesca Manzini vittima di violenza

Siamo abituati a vedere Francesca Manzini sempre con il sorriso, ma la sua vita è stata tutt’altro che semplice. Intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato della sua autobiografia, intitolata Stay Manza. Così come ne parla nell’opera, anche al giornalista ha rivelato di essere stata vittima di violenza da parte di un ex fidanzato. L’uomo ha cercato di annientarla in ogni modo, ma lei è stata più forte.

Le parole di Francesca Manzini

Francesca ha dichiarato:

“Ho passato anni non semplicissimi. Mangiavo male e vivevo male, non avevo regole, non avevo limiti, volevo essere ascoltata, accettata. Io prima mi infatuavo degli uomini per dimenticare la delusione che mi aveva dato mio padre. Ma non è finita certo qui. Il mio ex mi menava tantissimo, beveva, mi tradiva. Avevo annientato me stessa, avevo abbandonato i miei sogni. Avevo 23 anni e sono tornata a vivere a 27 quando Chiambretti mi ha chiamato in tv, i segni di quegli anni terribili però sono ancora dentro di me”.

Oggi la Manzini è tornata a sorridere e il merito è anche del lavoro. Da Striscia la Notizia ad Amici Celebrities, passando per Matrix e Tale e Quale Show: Francesca ha saputo essere più forte della violenza.

La nuova Francesca Manzini

La Manzini ha proseguito:

“Ho riassestato la mia vita, l’ho riequilibrata, oggi non mi aspetto più qualcosa dalle persone, a partire da mio papà. Accettare non vuol dire che sei guarita, ma che hai ben chiara la situazione, è il superamento che ti porta il sorriso. Ora sorrido sempre, come Ilaria D’Amico dopo un collegamento sportivo… La base c’è, non ho paura di ricadere perché so come comportarmi ora. Quando lo capisci sai che non è finita, che soffrirai di nuovo ma sai che sei forte per poter affrontare questa nuova sofferenza”.

Le violenze subite, i disturbi alimentari e le sofferenze sono ormai un brutto ricordo, ma le hanno insegnato a non abbassare mai la guardia.