Francesca Michielin canta l'inno della FITP alla Coppa Davis

Milano, 20 nov. (askanews) – Francesca Michielin è l’artista chiamata a interpretare “Di Campo in Campo”, l’inno della FITP – Federazione italiana Tennis ha presentato dal vivo in occasione del match di Coppa Davis Italia-Austria.

“Di Campo in Campo” è un brano potente, motivazionale, che racconta in poco più di due minuti i valori fondanti della Federazione.

Scritta da Enrico Giaretta, Maurizio D’Aniello, Marcello Murru e Francesca Michielin e prodotta da Dade (pluripremiato produttore vincitore tra gli altri del Nastro D’argento e del Globo d’Oro), “Di Campo in Campo” è un’opera figlia di un processo di design “plurale”, qualcosa di nuovo e unico, nato per ispirare e risuonare con il pubblico.

Francesca Michielin non solo ha interpretato il brano, ma l’ha fatto suo mettendo mano sia al testo che alla musica.

“Di campo in campo” rappresenta il primo importante passo della FITP verso la creazione della sua identità sonora mirando a valorizzarne l’unicità.

Il concept si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela: “Io non perdo mai. O vinco o imparo”; un messaggio nel quale la FITP si riconosce e che si riflette con forza nel testo del brano.

Il progetto di creazione dell’identità sonora della FITP – guidato dalla società Inarea Identity Design con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello – è un viaggio attraverso i valori dello sport e della vita, una metafora che racconta come ogni campo sia una nuova sfida e un nuovo traguardo da conquistare, passo dopo passo, senza mai smettere di sognare.