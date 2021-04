Francesca Michielin, il nuovo tatuaggio: il significato

Francesca Michielin ha mostrato via social il suo nuovo tatuaggio e ha spiegato ai fan che cosa rappresenta.

Francesca Michielin ha mostrato sui social il suo nuovo tatuaggio, e in tanti tra i fan hanno chiesto alla cantante il suo significato.

Francesca Michielin: il tatuaggio

Sui social Francesca Michielin si è mostrata con una giacca sbottonata sul seno, sottolineando la presenza di un nuovo piccolo tatuaggio proprio all’altezza del décolleté.

In tanti tra i fan della cantante le hanno chiesto cosa rappresentasse l’immagine, e a seguire lei stessa ha spiegato: “Quel tatuaggio è un murukku, che in lingua tamil significa vento ma anche contorto. Praticamente è un salatino indiano. Sì, mi sono tatuata un salatino indiano”, ha spiegato via social la cantante. Sul perché abbia deciso di tatuarsi un “murukku” Francesca Michielin non ha fornito ulteriori spiegazioni, e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più.

La cantante ha altri 2 tatuaggi molto noti: uno è una foglia di salvia, mentre sul polso ha un tatuaggio che rappresenta i pianeti del sistema solare. In merito al tatuaggio a forma di foglia di salvia lei stessa ha dichiarato: “Quando mia nonna è nervosa, mastica una foglia di salvia, lo fa perché dice che così passa tutto. E dice che se hai cura della salvia, un po’ come per tutte le cose, quelle cose durano un sacco, non ti abbandonano.

(…) Sto coltivando canzoni come la salvia, le annuso, le mastico o lascio loro il tempo di crescere. Me ne prendo cura. E ci vuole tempo. Non me lo posso dimenticare.”