Francesca Michielin live all'Arena per la sua "follia collettiva"

Verona, 6 ott. (askanews) – La sera di sabato 4 ottobre l’Arena di Verona ha ospitato il live di Francesca Michielin, la sua “follia collettiva” che ha superato i confini del classico concerto, regalando al pubblico un’esperienza totalizzante frutto di una sperimentazione sonora unica e irripetibile.

Prodotto da Vivo Concerti, Tutto in una notte – Live 2025 è stato pensato, costruito e curato nei minimi dettagli dalla cantautrice, che ha portato in scena un vero e proprio diario sonoro tra i ricordi e le tappe più significative dei suoi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti al servizio della musica, cuore pulsante di questo show.

Il live segna nella carriera della cantautrice il record per numero di spettatori, che va oltre le 10.000 presenze.

In questa notte speciale non sono mancate le sorprese: Francesca ha eseguito per la prima volta live La voce che credevo di aver perso. Il brano è l’ultimo tassello che compone il nuovo EP Anime fuori dal 3 ottobre (Columbia Records/Sony Music Italy). La musica non si ferma: la cantautrice tornerà live nell’autunno 2026 con un tour che la porterà nei teatri più importanti di tutta Italia.

I biglietti saranno disponibili da lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 14:00 solo su TicketOne e da sabato 11 ottobre 2025 alle ore 11:00 in vendita sugli altri siti online e nei punti vendita autorizzati. (L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.)

Il live di Francesca si è sviluppato in quattro atti, cuciti con cura e intrecciati tra loro come fili di un tessuto prezioso, arricchiti da dress code e visual pensati per trasformare ogni atto in un frammento di racconto vivido e immersivo della storia di Francesca: dalla riscoperta di se stessa anche nelle imperfezioni, alla riflessione sull’amore come forza che trasforma le cicatrici in musica, fino al ritorno all’innocenza dell’infanzia per guardare con occhi nuovi al futuro. In occasione di questa notte speciale, i brani della scaletta sono stati riarrangiati in una chiave del tutto inedita.

Oltre due ore e mezza di live, di musica che abbraccia, racconti che emozionano e momenti che restano impressi. Ad accompagnare Francesca in questa intensa esperienza live, come negli ultimi mesi sul palco, una band tutta al femminile composta dalle polistrumentiste Viviana Colombo, Giorgia Canton, Sofia Volpiana e Maura De Santis che, con il loro talento e la loro peculiare musicalità hanno contribuito a rendere TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025 un evento unico, tra musica e sorprese. Tra gli amici e colleghi che hanno raggiunto Francesca sul palco: Bruno Belissimo, Carl Brave, Carmen Consoli, Dardust, Emma, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi. A sorpresa anche Elisa e Dan Black dei Planet Funk che hanno raggiunto Francesca sul palco, unendosi alla grande festa in Arena.