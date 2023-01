Francesca Michielin, lo sfogo: "Imparate a farvi i c*** vostri"

Francesca Mchielin si è sfogata via social per i troppi commenti relativi al suo aspetto fisico.

Francesca Michielin si è abbandonata ad uno sfogo via social contro coloro che, in queste ore, l’hanno presa di mira per via del suo aspetto fisico.

Francesca Michielin: lo sfogo

Francesca Michielin è da sempre promotrice di un atteggiamento gentile verso il prossimo e, in queste ore, si è sfogata contro coloro che l’hanno più volte criticata per la sua eccessiva magrezza, per l’acne sul viso, per qualche chilo in più e molto altro.

“Sono piena di tutte queste frasi come: “Ma tutti questi brufoli cosa sono”, “Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto”, “Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi”, (…) Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte, non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi”, ha tuonato la cantante, e ancora: “I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto.

Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i caz*i nostri”.

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno lodato l’atteggiamento di Francesca Michielin che, come altre celebrità, ha specificato di essere stufa per i continui commenti riferiti al suo aspetto fisico. Polemiche simili hanno travolto anche altre vip, come Emma Marrone e Aurora Ramazzotti (che attraverso i social hanno rimesso a posto i loro haters).