Francesca Michielin racconta la sua esperienza a Sanremo e il look hime cut

Francesca Michielin si è recentemente aperta riguardo alla sua esperienza al Festival di Sanremo, dove ha calcato il palco in stampelle dopo una caduta durante le prove. Un episodio che, sebbene drammatico, è passato in secondo piano rispetto al clamore suscitato dai suoi look e dal suo taglio di capelli, l’hime cut. La cantante ha partecipato al podcast di Giulia Salemi, Non Lo Faccio X Moda, per discutere non solo della sua performance, ma anche dell’impatto che il suo aspetto ha avuto sul pubblico.

Le scelte stilistiche di Francesca

Durante la chiacchierata, Giulia Salemi ha sollevato una questione interessante: il pubblico si aspettava forse un’immagine più convenzionale da parte di Francesca? La risposta della cantante è stata chiara: “Ho voluto mantenere un look volutamente semplice. Con l’arrivo dei 30 anni, ho iniziato a truccarmi meno. Era una scelta precisa”. Questa affermazione mette in luce come l’artista desideri esprimere se stessa senza compromessi, abbracciando la sua autenticità.

Il taglio giapponese e l’amore per la cultura

Francesca ha rivelato che il suo particolare taglio di capelli è un omaggio alla cultura giapponese, di cui è grande fan. “Qualcuno mi ha chiesto: ‘Ma dove va con quel taglio?’. Basterebbe fare una rapida ricerca su Google per capire. Sono un po’ nerd e ho scelto un taglio da nerd”, ha spiegato con un sorriso. La scelta del taglio e del makeup non è stata casuale, ma riflette un desiderio di allontanarsi dagli stereotipi e dalle aspettative altrui.

Riflessioni sugli abiti e le aspettative del pubblico

Ma non tutto è andato secondo i piani. Francesca ha ammesso di avere delle riserve riguardo agli abiti scelti per il Festival. “Credo che la resa finale non sia stata all’altezza delle mie aspettative. Ho rivisto le foto e i video dei fitting, e ciò che ho visto lì non corrispondeva affatto a quello che è apparso sul palco”, ha dichiarato. Secondo lei, vari fattori, tra cui lo stress e la postura, hanno influito sull’immagine che ha proiettato. “L’ho riguardato mille volte e sì, mi ha creato un complesso. Anche se voglio difendere il lavoro fatto, che secondo me è stato ottimo”, ha aggiunto.

Un messaggio per il pubblico

Questa esperienza ha portato Francesca a riflettere su un punto cruciale: se il pubblico ha parlato più del suo look che della sua canzone, forse c’è qualcosa che non funziona. “Una parte di responsabilità ce l’ho anch’io, ma invito a riflettere anche sul ruolo di chi guarda e commenta. Dobbiamo guardare oltre l’apparenza”, ha sottolineato. Un messaggio forte e chiaro che invita a un’analisi più profonda dell’immagine pubblica degli artisti.

