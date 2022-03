Francesca Michielin si racconta a tutto tondo a Verissimo e parla dei traguardi raggiunti

Francesca Michielin nello studio di Verissimo ha raccontato molti aspetti della sua vita a cominciare dai traguardi raggiunti in carriera.

Arrivata all’ambito traguardo dei 10 anni di carriera Francesca Michielin è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L’artista si è raccontata a cuore aperto parlando non solo dei risultati raggiunti in questa decade segnata dai successi, ma anche alcuni aspetti più personali come la soddisfazione di essersi laureata.

“Sono stata l’ultima”, ha rivelato la cantante di Bassano del Grappa.

Francesca Michielin racconta dei suoi traguardi a Verissimo

L’artista nel corso del suo intervento ha parlato dei successi che hanno coronato carriera e della laurea a lungo attesa: “L’ho vissuta come un traguardo super gratificante perché lavorare e studiare non è facile. Sono stata l’ultima a laurearsi e ora i miei nonni, che ci tenevano tanto, hanno tutti i nipoti laureati”.

Ha poi raccontato cosa ha provato quando è stata chiamata a dirigere l’orchestra per Emma Marrone al Festival di Sanremo del 2022: “È bello che due donne lavorino insieme […] sono fortunata perché mi sono sentita al sicuro, libera di esprimermi, ed è bello avere la stima di un’artista così importante”.

“Il mio cuore batte per la musica e non solo”

La cantante ha poi parlato di come lei viva per la sua musica e non solo: “Il mio cuore batte per la musica e non solo. Con il lavoro che faccio non è facile trovare una persona che mi sopporti, ma incredibilmente le cose sembrano procedere nel modo giusto”.

Degli esordi ha invece raccontato: “Quando ho vinto X Factor avevo 16 anni, mia mamma mi ha chiesto se avessi bisogno di un supporto psicologico.

Non era normale a quell’età avere tutte quelle pressioni. Lei mi è sempre stata vicina e mi ha supportata”.