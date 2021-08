Francesca Michielin su Cristiano Ronaldo: “L’unico addio che non ho superato è quello di Del Piero”

La nota tifosa bianconera Francesca Michielin su Twitter ha commentato l'addio di Cristiano Ronaldo: "Fattibile da superare, non come quello di Del Piero".

Il passaggio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, così come il suo “Grazzie” sui social media, ha provocato una serie di reazioni da parte dei tifosi bianconeri, celebri e non. Tra queste, quella della cantante e compositrice Francesca Michielin.

Francesca Michielin si esprime su Cristiano Ronaldo: “Gobbi lo si è nel cuore, sempre”

Francesca Michielin è notoriamente una grande tifosa juventina, che spesso non si risparmia dall’esprimere il proprio parere sulla squadra del cuore e le sue partite sui social network. In un tweet pubblicato venerdì 27 agosto, la cantante ha pubblicato una foto dell’ultima partita in maglia bianconera di Alessandro Del Piero, accompagnandola al commento: “L’unico addio alla Juve che non ho mai superato è stato questo, quello di oggi invece è più che fattibile.

Gobbi lo si è nel cuore, sempre. E scusate ma a me il calcio piace quando è romantico, non quando è (solo) soldi e capricci. #FinoAllaFine. Au revoir”.

In un commento successivo, per anticipare i solito hater, ha poi scritto: “Tifosi di altre squadre please respect my feelings. No insulti no cattiverie ecc che sono pienah”.

Francesca Michielin si esprime su Cristiano Ronaldo: la cantante è da sempre una grande tifosa bianconera

Francesca Michielin ha iniziato a mostrare il suo amore per la Juventus fin da bambina, quando si presentava a scuola “con la maglia di Del Piero e le scarpe da calcio”.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato di essere una grande tifosa dell’ex attaccante e capitano bianconero “da quando l’ho visto giocare la prima volta che sono andata allo stadio, al Menti, per un Vicenza-Juve del ’98. Mi è sempre piaciuto anche come persona, è stato tra i primi a dare un esempio di mascolinità non tossica. Ho il suo poster in camera, quello del gol del 2-0 in Italia-Germania al Mondiale 2006.

Però non l’ho mai voluto conoscere: è il mio mito e tale deve restare. Quando mi ha fatto l’in bocca al lupo per Sanremo son cascata dalla sedia!”.

Francesca Michielin si esprime su Cristiano Ronaldo: dai social arrivano le reazioni di diversi tifosi celebri

Un altro celebre tifoso juventino è Ezio Greggio. Anche il noto conduttore si è espresso su Twitter sull’addio di Cristiano Ronaldo, ma con un tono decisamente diverso da quello di Francesca Michielin: “Addio Cristiano. La ns storia è iniziata con un dolore: ci hai rifilato uno dei più bei goal acrobatici della storia del calcio e hai ricambiato il nostro applauso con un inchino. Finisce con un dolore: goal annullato a Udine per un’ombra in fuorigioco e tu che te ne vai. Grazie!“.