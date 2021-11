Francesca Monti è la nuova fidanzata di Balotelli: la storia d’amore

Mario Balotelli è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta della modella Francesca Monti.

Attraverso i social Mario Balotelli ha ufficializzato la sua love story con una modella di nome Francesca Monti.

Il calciatore ha postato alcune stories in cui ha scritto dei messaggi romantici alla nuova fiamma e ha mostrato il bigliettino che lei gli avrebbe lasciato in casa mentre lui dormiva e in cui gli chiedeva di chiamarlo non appena si fosse svegliato. A quanto pare dunque il calciatore ha ritrovato la serenità dopo la fine della sua storia con Clelia (madre di suo figlio Lion) e con Raffaella Fico (madre di sua figlia Pia).

Al momento non è chiaro dove i due si siano conosiuti e da quanto vada avanti la loro liaison, quel che è certo è che l’amore tra i due è più forte che mai.

Mario Balotelli e Dayane Mello

Prima d’incontrare Francesca Monti Balotelli è stato a lungo al centro di un gossip sul suo presunto ritorno di fiamma con Dayane Mello, a cui era stato legato qualche anno fa. I due a quanto pare hanno mantenuto rapporti d’amicizia ma oggi tra loro non ci sarebbe altro che questo.

Balotelli era stato ospite del GF Vip mentre la modella brasiliana era una delle concorrenti del programma ed era finito nell’occhio del ciclone per una battuta a lei rivolta in diretta televisiva.

Mario Balotelli e Raffaella Fico

A quanto pare Balotelli sarebbe riuscito anche a trovare un equilibrio con la sua storica ex, Raffaella Fico, madre di sua figlia Pia. Inizialmente il calciatore non aveva riconosciuto la paternità della bambina e lui e Raffaella Fico per anni avevano affrontato la questione in tribunale.