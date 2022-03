Francesca Novello mostra il suo corpo a due settimane dal parto: piogge di critiche sui social

A due settimane dalla nascita della piccola Giulietta Francesca Novello ha mostrato il suo corpo sui social. Non sono mancate le critiche.

“Two weeks today”, queste le poche e semplici parole che la modella e compagna di Valentino Rossi Francesca Novello ha scritto in una storia su Instagram mentre mostrava la sua silhouette a sole due settimane dal parto. Una foto questa apparentemente innocua che tuttavia ha scatenato moltissime polemiche sui social.

“Io mi mostro per quello che sono” ha dichiarato la neomamma.

Francesca Novello, pioggia di critiche sui social

A spiegare cosa è successo è stata la stessa modella che su Instagram ha mostrato alcuni commenti che ha ricevuto in privato.

“Non è bello il messaggio che cerchi di passare a mio parere, come se una mamma dovesse avere come unico obiettivo quello di mostrarsi in forma dopo il parto”, ha scritto una utente sui social.

Francesca Novello però non ci sta e di tutta risposta ha scritto: “Se invece non fossi già stata snella sarei stata un’eroina a mostrarmi con i miei difetti? Che ipocrisia! Non capisco il senso di queste polemiche… Il mio essere in forma non deve sminuire nessuno.

Come se avessi una colpa… Io mi mostro per quello che sono”.

“In questa foto non voleva esserci un messaggio”

La compagna di Valentino Rossi ha poi aggiunto che il fine ultimo dello scatto non era certo di lanciare un messaggio. “Se come me ci tenete al vostro corpo, il mio messaggio è di curarvi in gravidanza di mangiare bene e fare massaggi e sport se potete!!! Il recupero post parto sarà velocissimo”, ha infine dichiarato.