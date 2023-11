"Francesca Pascale è pronta ad entrare in politica": l'indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Francesca Pascale sarebbe pronta ad entrare in politica con un partito d’opposizione.

Francesca Pascale entra in politica?

Dopo gli anni trascorsi al fianco di Silvio Berlusconi, sembra che Francesca Pascale sia pronta ad entrare in politica. Secondo il rumor, riportato da Oggi, l’ex fidanzata di Berlusconi (e attuale moglie di Paola Turci) sarebbe pronta ad entrare in un importante partito d’opposizione. “Candidatura alle imminenti Europee o alle future Politiche?”, si legge su Oggi. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più e la vicenda resta senza conferme.

Appena un anno fa Francesca Pascale ha ufficializzato la sua storia d’amore con Paola Turci, con cui si è unita civilmente. Le due si frequentavano già da qualche anno, ma avevano sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più sulla loro vita insieme e si chiedono se in futuro Francesca Pascale svelerà ulteriori dettagli in merito alla sua vita privata e al suo presunto ingresso in politica. Al momento sulla questione tutto tace e ai suoi fan non resta che attendere ulteriori novità in merito alla vicenda.