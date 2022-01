Francesca Pirali morta in un incidente, martedì i funerali: “Il tuo sorriso rimarrà nei nostri cuori”

Francesca Pirali è morta in un incidente a soli 29 anni. Martedì 11 gennaio si terranno i funerali, nella chiesa di Santi Apostoli.

Francesca Pirali aveva solo 29 anni ed era di Busto Arsizio.

È morta in un incidente stradale avvenuto in Valcamonica. Un terribile scontro frontale. La giovane è morta venerdì 7 gennaio a causa delle brutte ferite riportate. Martedì 11 gennaio, nella chiesa di Santi Apostoli, verranno celebrati i funerali della giovane.

La giovane donna di Busto Arsizio è morta a causa delle terribili ferite riportate nello scontro frontale avvenuto sulla Statale della Valcamonica.

L’incidente, come ricostruito da Brescia Today, era avvenuto tra le uscite di Darfo e Boario. La ragazza stava guidando una Fiat Panda, quando si è scontrata contro un camion carico di legname. Era stata trasportata all’ospedale di Sondalo in elisoccorso, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi.

Nella sera di oggi, lunedì 10 gennaio, alle ore 20.30, si terrà un rosario nella chiesa di Santi Apostoli, insieme alla famiglia di Francesca. “Il tuo sorriso luminoso si è spento per sempre ai nostri occhi, ma non nei nostri cuori” è il messaggio dei genitori e della sorella. Mercoledì 12 gennaio Francesca, igienista dentale in uno studio, avrebbe compiuto 30 anni.