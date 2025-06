Francesca Tocca e Davide Greco: la verità sulla loro presunta relazione esplode nel gossip

Francesca Tocca, reduce da una separazione da Raimondo Todaro, è tornata alla ribalta per motivi che nessuno si aspettava. Le indiscrezioni su una presunta relazione con Davide Greco, noto parrucchiere dei vip, si sono rivelate vere, nonostante le sue smentite. La ballerina ha affermato di essere single, ma le ultime immagini parlano chiaro.

Le smentite di Francesca

Durante un’intervista a Verissimo, Tocca ha dichiarato: “Mi pesa quando si inventano le cose di sana pianta”. Con un tono deciso, ha negato di avere una relazione con Greco, ma poco dopo la verità è venuta a galla. Chi Magazine ha pubblicato foto che ritraggono i due mentre si scambiano effusioni, gettando ombre sulle sue affermazioni.

Un nuovo inizio dopo la separazione

La danzatrice sembra aver definitivamente voltato pagina. La sua separazione da Todaro è stata gestita con grande maturità, mantenendo buoni rapporti per il bene della loro figlia Jasmine. Ma ora, la sua attenzione è rivolta a Davide Greco. Le foto che immortalano i due a Roma, tra sorrisi e abbracci, parlano di una connessione profonda, ben oltre la semplice amicizia.

Chi è Davide Greco?

Davide Greco, 30 anni, originario di Palermo e famoso per il suo lavoro come parrucchiere, è diventato un nome noto nel mondo dei vip. Con oltre 200.000 follower su Instagram, il suo talento lo ha portato a servire celebrità come Sfera Ebbasta e Gigi D’Alessio. Le voci su una sua relazione con Tocca circolavano già da marzo, ma ora sembrano confermate dalle immagini rivelatrici. Resta da vedere se la loro storia d’amore si sta già consolidando o se sono ancora in una fase di conoscenza.

Il barboncino di Tocca accompagna spesso la ballerina e, in queste occasioni, non è raro vederlo con il parrucchiere. La situazione si fa interessante, e mentre le voci continuano a circolare, la domanda rimane: quanto è seria questa relazione? Gli sviluppi potrebbero riservare ulteriori sorprese.