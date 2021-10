Francesca Tocca e Todaro sono tornati insieme: “È successo per gradi”

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno svelato come sarebbe sbocciato tra loro l'amore per la seconda volta.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno annunciato di essere tornati insieme dopo che, nel 2019, avevano vissuto un momento di crisi (dovuto anche alla nascita di un sentimento tra la ballerina e Valentin Dumitru).

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme

A sorpresa, a un anno dalla fine della loro unione, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno svelato di essere tornati insieme. La coppia era convolata a nozze nel 2014 e insieme avevano avuto una figlia, Jasmine. La notizia del loro addio -causato dalla nascita di un sentimento tra la Tocca e il ballerino Valentin Dumitru – era giunta come un fulmine a ciel sereno. La coppia si è separata pacificamente e a quanto pare, a pochi anni di distanza, sono tornati a stare felicemente insieme:

“Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso.

Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”, ha dichiarato la ballerina.

Raimondo Todaro: la reazione della figlia Jasmine

Raimondo Todaro ha svelato che l’unica ad aver sempre creduto nel loro amore sarebbe stata la figlia Jasmine, che oggi sarebbe entusiasta di poter avere finalmente entrambi i genitori a casa con lei:

“Jasmine è l’unica che non ha mai creduto che ci fossimo separati.

Questo perché io e Francesca per l’amore e per il bene che ci siamo sempre voluti e che ci vogliamo – siamo cresciuti insieme – quando, per una serie di motivi, abbiamo capito che il nostro rapporto si stava deteriorando, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che il nostro amore non poteva trasformarsi in qualcosa di brutto. Quindi abbiamo deciso di stare separati, ma non ci siamo lasciati malamente, non ci siamo tirati i piatti, ci siamo visti tutti i giorni per la bimba, magari pranzavamo o cenavamo insieme, magari restavamo abbracciati per 25 minuti, magari ci facevamo coraggio.

Intanto Jasmine ci guardava con quella faccia come dire: “Voi non è che state tanto bene”, ha dichiarato il ballerino.

Raimondo Todaro: l’addio

Todaro aveva annunciato il suo addio a Francesca Tocca con un messaggio carico d’amore che aveva commosso il web. “Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura”, aveva scritto il ballerino.