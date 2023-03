Amici, Francesca Tocca non balla: le ipotesi dietro al suo gesto

In tanti hanno notato che Francesca Tocca non abbia ballato nell’ultima puntata di Amici e sono tanti a credere che la ballerina, moglie di Raimondo Todaro, possa aspettare un bambino.

Francesca Tocca è incinta?

Sui social è rapidamente diventata virale un’ipotesi secondo cui Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, aspetterebbe un bambino. Durante l’ultima puntata di Amici la ballerina ha indossato abiti molto ampi, non ha danzato con gli altri ballerini ed è salita sul palco unicamente durante la premiazione dei giurati per il guanto di sfida. La vicenda è presto rimbalzata in rete, dove in tanti hanno iniziato a chiedersi se lei e Todaro – già genitori di una bambina, Jasmine – non annunceranno presto l’arrivo di un altro bebè.

Al momento la coppia non ha rotto il silenzio in merito all’indiscrezione e sui social sono tanti a non vedere l’ora di saperne di più. Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme dopo aver attraversato un periodo di crisi. La ballerina durante quel periodo è stata legata all’ex allievo di Amici Valentin Dumitru, ma la liaison si era conclusa in un nulla di fatto. Oggi lei e Todaro sembrano essere più felici e uniti che mai, e tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà alla coppia il futuro.