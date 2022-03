Francesca Verdini, l’amore per Salvini: “Sono felice, la convivenza è iniziata molto presto”

Francesca Verdini ha confessato alcuni retroscena sulla sua unione con Matteo Salvini.

Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini e compagna di Matteo Salvini, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con il leader della Lega.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: l’amore

Da oltre 3 anni Francesca Verdini e Matteo Salvini fanno coppia fissa e, dopo appena un anno d’amore, i due sono andati a convivere in una casa presa in affitto a Roma.

La fidanzata del leader della Lega ha svelato alcuni retroscena sulla storia d’amore, dalle critiche ricevute alle cose su cui andrebbero d’accordo: “In questi anni ho letto ritratti variopinti su di me. Tutti hanno pensato di conoscermi solo perché conoscevano mio padre e l’uomo che avevo accanto. Io, invece, riesco a definirmi solo tramite il mio lavoro”, ha dichiarato la produttrice, e ancora:

“Siamo entrambi sensibili ai diritti, come quelli Lgbtq+, solo che io non essendo leader di un partito conservatore non devo far compromessi quando prendo posizione (…) Sono da sempre favorevole all’eutanasia: credo la vita sia nostra e che decidere di non essere condannati a soffrire per sempre sia un diritto.

E’ compito dello Stato riconoscerlo e far sì che sia di tutti”.

Matteo Salvini: la vita privata

Prima di legarsi alla figlia di Denis Verdini, Matteo Salvini ha vissuto una lunga storia d’amore con Elisa Isoardi e, precedentemente, ha vissuto due diverse unioni da cui ha avuto i suoi due figli, Mirta e Federico. I due figli dell’ex ministro dell’interno hanno oggi un ottimo rapporto anche con Francesca Verdini e vanno spesso a trovare i due nel loro nuovo appartamento.