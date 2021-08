Franceschini: consapevoli del valore della cultura per la ripresa

Venezia, 30 ago. (askanews) – “La cultura porta con sé un livello di conoscenza e consapevolezza che ci conducono verso modelli di sviluppo sostenibile. In Italia mi sembra si sia acquisita la consapevolezza del fatto che, dopo anni di marginalizzazione, la cultura è centrale anche per la ripresa del Paese, anche per il ritorno alla crescita. Non a caso nel Recovery sono stanziate risorse molto importanti”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della cerimonia di premiazione della 17esima Biennale di architettura di Venezia.

“Era difficile immaginare un tema più centrale, più dirimente, di quello scelto per la Biennale di Architettura – ha aggiunto Franceschini – E poi una grande verità di contributi internazionali che hanno alzato l’attenzione sul tema della sostenibilità, che è anche al centro dell’azione del governo”.