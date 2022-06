Franceschini: il futuro del centro storico di Roma è tech

Roma, 15 giu. (askanews) – “Per regolamentare il turismo nel centro storico, la soluzione non è il ticket modello Venezia ma usare le nuove tecnologie”: Dario Franceschini ministro della Cultura intervenuto al Far – Il Festival dell Architettura di Roma per confrontarsi sul futuro, la tutela del centro storico della Capitale e capire quali politiche attuare per conservarne l’identità, si affida alla tecnologia. “Il turismo è tornato e così le opportunità di crescita, e gli stessi problemi.

Tra tutti: il sovraffollamento delle città turistiche che porta con sé il rischio dell omogeneizzazione dell’offerta commerciale cancellando involontariamente l’identità locale”, spiega il Ministro. “Il turismo del futuro sarà esperienziale, bisogna trovare soluzioni e non certo quella di Venezia – mettere un ticket per i turisti”. Roma, infatti “non può rischiare di essere trasformata in Disneyland, ma è necessario gestire gli accessi con il supporto delle nuove tecnologie”.