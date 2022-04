Franceschini in Biennale: dall’Ucraina con altri ministri Cultura

Venezia, 22 apr. (askanews) – Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha visitato la Biennale d’Arte di Venezia e, come primo atto della sua presenza, si è recato nel Padiglione dell’Ucraina, dove ha incontrato, oltre a una delegazione di Kiev con politici, curatori e artisti, anche diversi ministri della Cultura di tutto il mondo, tra cui l’omologo spagnolo. Franceschini ha poi visitato l’installazione allestita dall’Ucraina in Arsenale, prima di dirigersi verso Padiglione Italia per l’inaugurazione della nostra partecipazione nazionale.

“Intorno alla Cultura – ha ripetuto il ministro – l’Italia ha la grande possibilità di ricominciare”.