Franceschini: non si tornerà più alla stagione dei tagli

Torino, 5 lug. (askanews) – “In questi anni, con l’aiuto di molti, abbiamo cercato di convincere gli altri decisori politici che investire sulla cultura non è solo un dovere costituzionale e morale, ma anche un grande investimento economico, un aiuto alla promozione del ‘made in Italy’ e alla crescita sostenibile: possiamo dire che si tratta di una battaglia vinta, la stagione dei tagli è superata e non tornerà”. Lo ha detto il ministro della cultura, Dario Franceschini intervenuto nel corso dei lavori degli “Stati generali della cultura” in corso a Torino e promossi da Il Sole 24 ore.

Un appuntamento che è stato incentrato quest’anno allo sviluppo dell’industria culturale italiana.

Il ministro ha rivendicato anche gli sforzi compiuti in questi ultimi anni. “Abbiamo destinato 7 miliardi di risorse del Pnrr alla cultura, percentualmente e in termini assoluti siamo il Paese che ha investito di più. – ha infatti detto – C’è ancora molto da fare ma siamo sulla direzione giusta”.