Franceschini: si vergognino grandi imprese che non donano a Paese

Milano, 31 ago. (askanews) – “Io credo che la strada della collaborazione tra pubblico e privato sia la strada giusta, gestire insieme per un unico obiettivo: la tutela del patrimonio culturale dello stato. L’Art bonus ha dato una grossa mano in questo senso. Sono già arrivati 500 milioni di donazioni: bene, ma non è abbastanza. Vorrei che anche da noi arrivasse il principio del ‘restituire’ al proprio Paese, vorrei arrivasse il momento in cui le grandi aziende si vergognino se non donano per la tutela del patrimonio del proprio Paese”.