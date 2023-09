Francesco a Marsiglia: chi rischia la vita in mare non è un invasore

Francesco a Marsiglia: chi rischia la vita in mare non è un invasore

Roma, 23 set. (askanews) – “Chi rischia la vita in mare non invade; cerca accoglienza, cerca vita”. Così papa Francesco parlando agli Incontri Mediterranei a Marsiglia davanti al presidente francese Emmanuel Macron e a diverse altre autorità europee, al secondo giorno di una visita dedicata tutta alle migrazioni. “Quanto all’emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un’urgenza momentanea, sempre buona per divampare propaganda allarmistica, ma un dato di fatto dei nostri tempi, un processo che coinvolge attorno al Mediterraneo tre continenti e che va governato con sapiente lungimiranza, con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obbiettive difficoltà” ha detto il Pontefice.