Francesco Bianconi canta “L’Abisso”, un’esclusiva di Indie Jungle

Roma, 5 gen. (askanews) – Francesco Bianconi, frontman dei “Baustelle”, canta “L’Abisso”, estratto esclusivo della puntata che lo vedrà protagonista sabato 8 gennaio a Indie Jungle, programma di approfondimento musicale in onda alle 20.15 su Sky Arte.

Cantautore, scrittore e autore per vari artisti, tra cui Irene Grandi, Syria, Paola Turci, Noemi, Anna Oxa e Gianna Nannini, Francesco Bianconi lega dapprima il suo nome ai Baustelle, formazione di cui è frontman e principale compositore.

La band si annovera tra le realtà di riferimento del panorama musicale italiano indipendente sin dall’esordio nel 2000 con l’album “Sussidiario illustrato della giovinezza”, per poi raggiungere grandi consensi con l’ultimo lavoro “L’amore e la violenza – Vol. 2”, pubblicato nel 2018. Nell’ottobre 2020 Francesco Bianconi esordisce come solista con l’album “Forever”, anticipato dai singoli “Il Bene” e “L’abisso”, che interpreta nel video. Per Indie Jungle il cantautore regala uno speciale live per ripercorrere la sua lunga carriera, tra musica e racconto.

Indie Jungle è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini a Roma, dove tutti i concerti sono registrati. È in onda dal 20 novembre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW. Visibile anche sul sito di Sky Arte https://arte.sky.it/.