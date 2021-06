Francesco Chiofalo accusato di sessismo: le dichiarazioni che fanno discutere

Bufera social per Francesco Chiofalo dopo alcune esternazioni molto particolari rilasciate in una serie di Instagram Stories

Francesco Chiofalo è letteralmente finito sulla brace dei social dopo aver pronunciato alcune frasi piuttosto forti in riferimento a come vanno in giro le ragazze d’estate. Sul web si sono così accese parecchie critiche rivolte all’ex protagonista di Tempation Island, accusato di sessismo e di pensiero retrogrado.

Lo stesso influencer ha tuttavia rimandato al mittente ogni accusa, spiegando di non aver mai detto quelle frasi. “Capisco che fa figo pensare che dica cose cattive, ma non ho mai detto questo”, ha difatti spiegato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma.

Francesco Chiofalo criticato online

Pare ad ogni modo che Francesco abbia criticato le ragazze che vestono troppo succinte, con “leggings infilati dietro al sedere e quattro chili di trucco”.

Sempre stando alle presunte parole del palestrato, “con la scusa dell’estate vanno in giro seminude, se non proprio nude. Fanno di tutto per farsi guardare e se le guardi ti rispondono pure male”. Nelle scorse settimane Lenticchio si è anche scontrato con il padre di Antonella Fiordelisi, da lui tacciato di indurre “la figlia a fare cose per avere successo”.

Replicando dunque alla nuova polemica sempre su Instagram, Chiofalo ha spiegato che il suo discorso era valido per tutti. “Non è un discorso sessista, è un discorso generalizzato. Nessuno ha parlato di molestie e detto che non ci si può vestire in un certo modo. […] Se esco senza maglietta sono libero di farlo, ma devo mettere in conto che la gente che incontrerò è libera di guardarmi”.