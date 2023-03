Francesco Chiofalo: "Antonella? Insopportabile. Suo padre? Da curare"

Francesco Chiofalo è tornato a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi e contro il padre dell’ex schermitrice, Stefano Fiordelisi.

Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo non ha fatto segreto di aver interrotto nel peggiore dei modi i suoi rapporti con Antonella Fiordelisi e ora che lei ha lasciato la casa del GF Vip il personal trainer romano è tornato a scagliarsi pubblicamente contro di lei e anche contro suo padre, Stefano Fiordelisi. “Come la vedo adesso? Fomentata. Qualcuno le dica che non presenterà Sanremo dopo. Che non ha conquistato il mondo, per favore. Penso sia diventata realmente insopportabile, non so come fanno a starle vicino”, ha dichiarato il personal trainer romano, che a seguire ha bersagliato il padre di Antonella affermando:

“Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte? Quest’uomo non ha percepito bene questa storia del Gf secondo me. Ragazzi non userò mezzi termini. Io al padre di Antonella, sapete quante volte l’ho mandato a fan***o quando stavo con Antonella e anche quando mi ci sono lasciato. Ma scherzate? E’ una persona insopportabile”. In tanti si chiedono se, ora che ha lasciato il GF Vip, Antonella replicherà alle parole di Francesco Chiofalo visto che, in più d’un occasione, il personal trainer romano gliene ha dette di tutti i colori durante la sua partecipazione al reaity show.