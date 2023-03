Francesco Chiofalo dimentica Drusilla Gucci? L'avvistamento con l'ex di Brosio

Francesco Chiofalo ha recentemente confessato di essere in crisi con la fidanzata Drusilla Gucci e, nelle ultime ore, è stato avvistato in atteggiamento intimo per le vie di Roma con Marialaura De Vitis.

Francesco Chiofalo e Marialaura De Vitis: l’avvistamento

Un nuovo amore in vista per Francesco Chiofalo? Il personal trainer romano ed ex fidanzato di Selvaggia Roma, nelle ultime ore è stato avvistato per le vie del centro di Roma in compagnia di Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. I due si sono scambiati baci e tenerezze, ma al momento non è dato sapere se tra loro sia in atto una liaison romantica o se si tratti solamente di un buon rapporto d’amicizia.

Chiofalo ha svelato solo alcuni giorni fa di essere in “pausa” con la fidanzata Drusilla Gucci, di cui però si è anche detto ancora innamorato. I due alcuni mesi fa sono andati a vivere insieme, ma sembra che la modella si sia ripresa i suoi effetti personali e che abbia smesso di contattare il personal trainer. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e soprattutto se la storia tra Chiofalo e la De Vitis verrà ufficializzata dai due diretti interessati o meno.