Francesco Chiofalo: Drusilla Gucci lo sorprende con un regalo che non si aspettava. Di cosa si tratta?

Francesco Chiofalo ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della fidanzata Drusilla Gucci. In occasione della festa di San Valentino, l’ex naufraga l’ha sorpreso con un cadeau che non si aspettava minimamente.

Francesco Chiofalo: la sorpresa di Drusilla Gucci

Soltanto qualche settimana fa, Francesco Chiofalo viveva un lutto molto delicato. La sua maialina Polpetta, malata da mesi, l’ha lasciato solo. L’ex volto di Temptation Island si è sfogato con i follower, non nascondendo le lacrime per la perdita dell’animale domestico. In occasione della festa degli innamorati, però, la fidanzata Drusilla Gucci ha pensato di sorprenderlo con un regalo che spera possa colmare il vuoto lasciato da Polpetta.

La ragazza gli ha fatto trovare in casa un nuovo maialino.

Un nuovo maialino per Francesco Chiofalo

Via Instagram, Francesco ha mostrato ai fan la bellissima sorpresa che gli ha fatto Drusilla. A didascalia del filmato, ha scritto:

“Sei la persona più importante della mia vita ormai da tempo e questo San Valentino mi hai fatto un regalo che mai e poi mai mi sarei aspettato: una Mini Pig dolcissima da accudire. Grazie amore mio, oggi mi hai fatto commuovere…ora non mi resta che trovarle il nome… ma da oggi in casa ci sarà un nuovo ospite”.

Chiofalo non ha ancora scelto il nome per la maialina, ma è felice come non mai. D’altronde, in un periodo tanto delicato meritava di sorridere un po’.

Il periodo delicato di Francesco

Oltre al lutto di Polpetta, Francesco sta vivendo un periodo delicato anche da un punto di vista fisico. A breve, dovrà nuovamente essere operato. Dopo l’intervento al tumore al cervello, i medici, durante un controllo di routine, gli hanno trovato una massa sul volto, all’altezza del naso.

Chiofalo, quindi, dovrà subire una nuova operazione chirurgica. Sfogandosi con i fan, ha ammesso che non si aspettava questa brutta notizia e che sta facendo di tutto per essere positivo.