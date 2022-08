Francesco Chiofalo, il ricovero d’urgenza: “Ancora non sto bene, non mi voglio far vedere”

Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sul suo ricovero d'urgenza in Sicilia.

Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sulle sue condizioni dopo che, nei giorni scorsi, era stato ricoverato d’urgenza in Sicilia.

Francesco Chiofalo: il ricovero d’urgenza

Francesco Chiofalo sarebbe stato ricoverato d’urgenza a Catania per dei non meglio precisati problemi alla gamba.

L’ex volto di Temptation Island ha pubblicato alcuni video durante il suo ricovero in ospedale (che hanno scatenato una marea di polemiche), ma non ha fornito delucidazioni. Nelle scorse ore Chiofalo ha scritto una serie di stories per ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lui in questi giorni, ma ha precisato di non stare ancora bene e di non volersi mostrare al pubblico social perché non sarebbe “presentabile”.

“Sto attraversando un momento difficile.

Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento.

Grazie davvero, sono senza parole”, ha dichiarato il fidanzato di Drusilla Gucci.

Dopo il ricovero in Sicilia Chiofalo è rientrato a Roma, dove starebbe affrontando tutti gli accertamenti del caso.