Francesco Chiofalo: "Io e Drusilla non ci sentiamo più"

Francesco Chiofalo ha svelato che lui e Drusilla Gucci starebbero vivendo un momento di pausa dalla loro relazione.

Francesco Chiofalo: la pausa con Drusilla Gucci

Da oltre due anni Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono una coppia ma a quanto pare i due starebbero vivendo un momento di crisi. Lo stesso Chiofalo ha infatti svelato che lui e la fidanzata avrebbero avuto una furibonda lite e che lei si sarebbe ripresa le sue cose dal suo appartamento. Chiofalo ha anche ammesso che l’idea di una pausa sarebbe stata di Drusilla e ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei.

“Non ci vediamo più praticamente da mesi, ci vediamo poco e niente. Purtroppo sono un po’ di mesi che le cose non vanno più un granché bene per vari motivi. Non siamo solo esteticamente diversi ma siamo effettivamente diversi come persone. Questo in alcune occasioni può essere un pregio, in altre può causare forti attriti”, ha affermato il personal trainer romano, e ancora: “Stiamo vivendo un momento di pausa in cui non ci sentiamo, non ci vediamo. Stiamo riflettendo per capire se continuare o meno. L’idea della pausa di riflessione è stata sua. Io sono ancora innamorato”. In tanti sono curiosi di sapere se Drusilla replicherà alle sue parole e se svelerà la sua versione in merito alla vicenda.